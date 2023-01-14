Каррера назвал Кокорина самым сильным российским футболистом из тех, кого он видел

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал сильнейшего российского футболиста.
«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», - приводит слова Карреры «РБ-Спорт».
Напомним, что Кокорин текущий сезон проводит в аренде в кипрском «Арисе». В 13 матчах за клуб россиянин забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Кипрский союз спортивных журналистов включил Кокорина в символическую сборную первого круга своего национального чемпионата.
источник: «РБ-Спорт»