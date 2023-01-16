Почеттино и Тухель могут сменить Мойеса в «Вест Хэме»

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель и бывший рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино могут сменить Дэвида Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма».

По информации британской прессы, руководство «молотобойцев» уже составило шот-лист из двух специалистов, учитывая последние результаты клуба, который после 19 матчей с 15 очками занимает 18-е место и может вылететь в Чемпионшип.

В своем последнем матче «Вест Хэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

Мойес тренировал команду с 2017 по 2018 годы, а затем вернулся в декабре 2019-го.