Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может стать одноклубником Роналду, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, переговоры о переходе голкипера в саудовский «Аль-Наср» уже ведутся. Основной вратарь «Аль-Насра» Давид Оспине получил травму и теперь клуб ищет замену.

Источник также отмечает, что Навас может согласиться на переход еще и потому, что сам потерял место в основе чемпионов Франции после подписания контракта «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннарумой. В нынешнем сезоне Навас лишь однажды выходил на поле.

Ранее Навас уже играл вместе с Роналду, который в минувшем году подписал контракт с «Аль-Нассром». Ранее два футболиста вместе выступали за мадридский «Реал».