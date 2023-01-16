Самедов, Аленичев, Жирков сыграют за сборную России на «Кубке легенд»

Александр Филимонов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев вошли в состав сборной России на футбольный турнир «Кубок легенд», сообщается в Telegram-канале соревнований.
Главный тренер команды Валерий Гладилин сохранил прошлогодний состав, к которому добавился Самедов, пропустивший прошлый турнир по медицинским причинам.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом: Филимонов, Хлестов, Корнаухов, Головской, Ещенко, Алдонин, Самедов, Каряка, Титов, Тихонов, Жирков, Погребняк. Капитаном команды будет Дмитрий Аленичев.
Юбилейный, 15-й турнир пройдет 10-12 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Сборная России побеждала в турнире 13 раз.