Тухель может сменить Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма»  

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает Томаса Тухеля в качестве замены Антонио Конте на посту главного тренера команды. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что соглашение итальянца со «шпорами» истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, представители английской команды рассчитывают пригласить немецкого специалиста на тренерскую должность, в случае если нынешний наставник не продлит контракт с клубом.

Напомним, что Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» осенью 2021 года. В настоящий момент под его руководством лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей.