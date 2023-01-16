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«Ньюкасл» интересуется тремя футболистами «Челси»

«Сороки» планируют совершить сделки в январе. 
16 января 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Три игрока лондонского «Челси» попали в сферу интересов «Ньюкасла». Речь идет о полузащитниках Коноре Галлахере и Рубене Лофтус-Чике, а также о нападающем Хакиме Зиеше. Об этом сообщают британские СМИ.

По информации источника, наставник «пенсионеров» Грэм Поттер не готов расстаться с хавбеками из-за множества травм в лондонском клубе, однако марокканский форвард может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Кроме того, синим придется убрать двух игроков из заявки Лиги чемпионов, чтобы зарегистрировать новичков.

Добавим, что «Ньюкасл» планирует заплатить за трех игроков около 70 миллионов евро.

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