«Ньюкасл» интересуется тремя футболистами «Челси»

Три игрока лондонского «Челси» попали в сферу интересов «Ньюкасла». Речь идет о полузащитниках Коноре Галлахере и Рубене Лофтус-Чике, а также о нападающем Хакиме Зиеше. Об этом сообщают британские СМИ.

По информации источника, наставник «пенсионеров» Грэм Поттер не готов расстаться с хавбеками из-за множества травм в лондонском клубе, однако марокканский форвард может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Кроме того, синим придется убрать двух игроков из заявки Лиги чемпионов, чтобы зарегистрировать новичков.

Добавим, что «Ньюкасл» планирует заплатить за трех игроков около 70 миллионов евро.