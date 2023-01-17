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«Бешикташ» предложил за Баринова 1,2 млн евро, «Локомотив» требует 15 млн евро

Клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.
«Бешикташ» предложил за Баринова 1,2 млн евро, «Локомотив» требует 15 млн евро
17 января 2023 16:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Локомотив»

Стамбульский «Бешикташ» сделал официальное предложение о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Такой информацией располагает «Матч ТВ».

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за игрока 1,2 млн евро. В случае отказа, «Бешикташ» улучшит предложение до 3 млн евро, однако, в стане красно-зеленых хотят получить за футболиста в пять раз больше.

В руководстве подчеркнули, что 26-летний россиянин выполняет важную роль в команде, поэтому требуют активировать сумму отступных, составляющую 15 млн евро.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо». За первую команду москвичей он играет с июля 2016 года. Контракт футболиста с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 9 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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