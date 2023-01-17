«Бешикташ» предложил за Баринова 1,2 млн евро, «Локомотив» требует 15 млн евро

Стамбульский «Бешикташ» сделал официальное предложение о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Такой информацией располагает «Матч ТВ».

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за игрока 1,2 млн евро. В случае отказа, «Бешикташ» улучшит предложение до 3 млн евро, однако, в стане красно-зеленых хотят получить за футболиста в пять раз больше.

В руководстве подчеркнули, что 26-летний россиянин выполняет важную роль в команде, поэтому требуют активировать сумму отступных, составляющую 15 млн евро.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо». За первую команду москвичей он играет с июля 2016 года. Контракт футболиста с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 9 млн евро.