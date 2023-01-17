Геннадий Орлов: Наша школа тренеров очень низкого уровня

Уровень российских тренеров, работающих в РПЛ, оставляет желать лучшего. Такое мнение выразил спортивный журналист Геннадий Орлов.

«На всю страну только два тренера – Семак и Карпин. Все остальное – сомнительно», – заявил комментатор для «РБ-Спорт».

В качестве примера Орлов привел наставника «Химок» Спартака Гогниева, а также экс-тренера «Сочи» Вадима Гаранина, которого сменил Курбан Бердыев.

«Ну что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», – заключил Орлов.

Добавим, что в прошлом сезоне Гогниев, тренировавший «Аланию», вывел команду в полуфинал Кубка России, где его подопечные уступили «Динамо» (0:3).