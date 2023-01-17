Глушаков, оставшийся без команды, показал как поддерживает физическую форму (видео)

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал новый пост в соцсети. В частности, он показал, как поддерживает физическую форму.

«Отпустите меня в команду», – подписал ролик 35-летний полузащитник.

Напомним, 9 января Глушаков покинул «Химки» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

К слову, помимо «Спартака» и «Химок» футболист также выступал за «Ахмат» и «Локомотив». Он является чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.