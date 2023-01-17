«Арсенал» после неудачи с трансфером Мудрика переключился на Кварацхелию

Лондонский «Арсенал» намерен подписать полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, английский клуб переключился на грузинского футболиста после неудачи по трансферу Михаила Мудрика, перешедшего из «Шахтера» в «Челси».

Отмечается, что «канониры» готовы заплатить за экс-игрока «Рубина» 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился с Мудриком о подписании контракта, однако, украинец в последний момент отказался от сделки и перешел в «Челси». Такое решение он принял из-за более выгодных условий по зарплате.

Что касается Кварацхелии, то в нынешнем сезоне он провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал 16 голевых передач.