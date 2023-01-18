«Спартак» объявил об уходе Мевли

Словенский защитник Миха Мевля покинул «Спартак». Сегодня, 18 января, красно-белые расторгли контракт с 32-летним футболистом.

«Благодарим Миху за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Мевля стал игроком москвичей в сентябре 2022 года. Он перешел в команду из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник отыграл 4 матча и получил одну желтую карточку.

Ранее Мевля выступал в России за «Зенит», «Ростов» и «Сочи».