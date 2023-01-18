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«Бавария» по-прежнему претендует на Гарри Кейна

Слухи об интересе мюнхенского гранда появились еще летом 2022 года.
«Бавария» по-прежнему претендует на Гарри Кейна
18 января 2023 16:49
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» готов продать нападающего сборной Англии Гарри Кейна. Об этом пишет лондонская газета.

По данным источника, для клубов АПЛ выставлен специальный ценник, составляющий 100 млн фунтов. Зарубежным клубам «шпоры» готовы сделать скидку. Какую конкретно, не уточняется.

Сам футболист не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом». За ситуацией пристально следят в «Баварии». Слухи об интересе мюнхенского гранда появились еще летом 2022 года.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний Кейн провел 19 матчей, забил 15 голов и отдал 1 голевой пас. Его контракт истекает летом 2023-го.

источник: «Советский спорт»
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