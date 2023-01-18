«Бешикташ» улучшил предложение по трансферу Баринова

«Бешикташ» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, стамбульский клуб готов заплатить за игрока 5 млн евро и предложить ему те же условия, что и в московской команде: зарплата футболиста составит 1,5 млн евро за сезон, а с учетом различных бонусов его оклад может вырасти до 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет получить за 26-летнего хавбека не менее 15 млн евро.

Напомним, Дмитрий Баринов – воспитанник «Локо». За первую команду москвичей он играет с июля 2016 года. Контракт игрока с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 9 млн евро.