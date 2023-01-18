«Бавария» согласовала переход Яна Зоммера

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер близок к переходу в «Баварию». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, трансфер швейцарца обойдется чемпиону Бундеслиги в 8 млн евро. Еще 1,5 млн евро мюнхенцы перечислят в качестве бонусов. Отмечается, что футболист подпишет контракт до лета 2025 года.

Напомним, «Бавария» начала поиски нового вратаря после травмы Мануэля Нойера. Немецкий голкипер выбыл до конца сезона.

Что касается Зоммера, то в нынешнем сезоне Бундеслиги 34-летний игрок провел 10 матчей, пропустив 14 мячей. Также на его счету 3 «сухаря».