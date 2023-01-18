«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt представил список лучших европейских клубов для развития молодых футболистов.
Примечательно, что в рейтинг вошли сразу четыре российских команды, а именно: «Краснодар», «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».
Список составлялся на основе двух показателей: количества заигранных за основную команду футболистов возрастом до 23 лет и проведенных ими минут на поле.
Так, лучшим европейским клубом для развития молодых футболистов оказался бельгийский «Андерлехт». Далее идут «Краснодар» (Россия) и «Брюгге» (Бельгия). Более подробный рейтинг выглядит так:
1. «Андерлехт» (Бельгия);
2. «Краснодар» (Россия);
3. «Брюгге» (Бельгия);
4. «Сёркль» (Бельгия);
5. «Фейеноорд» (Нидерланды);
6. «Серен» (Бельгия);
7. «Остенде» (Бельгия);
8. «Витория Гимарайнш» (Португалия);
9. «Крылья Советов» (Россия);
10. «Эйпен» (Бельгия);
11. «Локомотив» (Россия);
12. «Ростов» (Россия);
13. «Антверпен» (Бельгия);
14. ПСВ (Нидерланды);
15. «Байер» (Германия);
16. «Валенсия» (Испания);
17. «Ренн» (Франция);
18. «Ницца» (Франция);
19. «Аякс» (Нидерланды);
20. «Милан» (Италия).