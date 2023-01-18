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«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов

В список также вошли «Локомотив», «Ростов» и «Крылья Советов».
«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов
18 января 2023 20:32
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Краснодар»

Авторитетный портал Transfermarkt представил список лучших европейских клубов для развития молодых футболистов.

Примечательно, что в рейтинг вошли сразу четыре российских команды, а именно: «Краснодар», «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Список составлялся на основе двух показателей: количества заигранных за основную команду футболистов возрастом до 23 лет и проведенных ими минут на поле.

Так, лучшим европейским клубом для развития молодых футболистов оказался бельгийский «Андерлехт». Далее идут «Краснодар» (Россия) и «Брюгге» (Бельгия). Более подробный рейтинг выглядит так:

1. «Андерлехт» (Бельгия);
2. «Краснодар» (Россия);
3. «Брюгге» (Бельгия);
4. «Сёркль» (Бельгия);
5. «Фейеноорд» (Нидерланды);
6. «Серен» (Бельгия);
7. «Остенде» (Бельгия);
8. «Витория Гимарайнш» (Португалия);
9. «Крылья Советов» (Россия);
10. «Эйпен» (Бельгия);
11. «Локомотив» (Россия);
12. «Ростов» (Россия);
13. «Антверпен» (Бельгия);
14. ПСВ (Нидерланды);
15. «Байер» (Германия);
16. «Валенсия» (Испания);
17. «Ренн» (Франция);
18. «Ницца» (Франция);
19. «Аякс» (Нидерланды);
20. «Милан» (Италия).

источник: «Советский спорт»
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В список также вошли «Локомотив», «Ростов» и «Крылья Советов».
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