Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание турецкого клуба. Об этом заявил агент игрока Олег Еремин.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, 23-летний Дивеев перебрался в московский клуб из «Уфы» летом 2019 года. Сумма сделки составила 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник отыграл 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с красно-синими действует до 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 6 млн евро.