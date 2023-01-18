World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции

Трансфер защитника оценивается в 6 млн евро.
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции
18 января 2023 21:12
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ПФК ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание турецкого клуба. Об этом заявил агент игрока Олег Еремин.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, 23-летний Дивеев перебрался в московский клуб из «Уфы» летом 2019 года. Сумма сделки составила 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник отыграл 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с красно-синими действует до 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 6 млн евро.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Арис» с Кокориным проиграл АПОЭЛу в матче Кубка Кипра
Российский форвард появился на поле во втором тайме.
18.01.2023 22:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сергей Юран: Мевля не соответствует задачам «Спартака»
Словенец перешел в московский клуб из «Аланьяспора».
18.01.2023 21:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции
Трансфер защитника оценивается в 6 млн евро.
18.01.2023 21:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов
«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов
В список также вошли «Локомотив», «Ростов» и «Крылья Советов».
18.01.2023 20:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хави выступил против продажи Рафиньи и Депая: Не хочу, чтобы кто-то уходил
Специалист признался, что хотел бы сохранить обоих футболистов в составе.
18.01.2023 19:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче
Команды проводят тренировочные сборы в ОАЭ.
18.01.2023 19:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стал известен новый спортивный директор «Рубина»
Спойлер: он уже работал в казанском клубе.
18.01.2023 19:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси – о победе сборной Аргентины на ЧМ: Господи, спасибо тебе. Знал, что ты мне это дашь
Лидер «альбиселесте» до сих пор пребывает в эйфории.
18.01.2023 18:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» согласовала переход Яна Зоммера
«Бавария» согласовала переход Яна Зоммера
Швейцарец подпишет контракт до 2025 года.
18.01.2023 17:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бешикташ» улучшил предложение по трансферу Баринова
«Бешикташ» улучшил предложение по трансферу Баринова
Стамбульский клуб готов заплатить за россиянина 5 млн евро.
18.01.2023 17:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика