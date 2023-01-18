Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешел в испанскую «Мальорку»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич покинул команду. Сегодня, 18 января, боснийский футболист перешел в испанскую «Мальорку». Трансфер оформили на правах аренды.

Соглашение действует до конца сезона. За новую команду игрок будет выступать под номером 5. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Напомним, 24-летний босниец стал футболистом «Ростова» в июле 2018 года. В марте 2022-го он перешел на правах аренды в шведский «Мальме», откуда вернулся 31 декабря. Он провел в текущем сезоне 16 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.