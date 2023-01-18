Блинд заявил, что его вынудили покинуть «Аякс»

Нидерландский полузащитник Дейли Блинд прокомментировал свой уход из «Аякса».

В частности, он заявил, что расторжение контракта инициировало руководство. Что конкретно послужило причиной, футболист не знает. Он лишь подчеркнул, что хотел завершить карьеру в родной команде.

«Мне не рады в клубе, членом которого я являюсь с семи лет. 26 декабря руководство заявило мне, что они не хотят меня видеть на начале тренировочного процесса, который стартовал 27 декабря. Все пришло к расторжению контракта. Это был конец мучительных американских горок, длившихся несколько недель», – рассказал футболист зарубежным СМИ.

32-летний Блинд находился в системе «Аякса» с 1998 года. Он покинул команду 5 января и стал игроком «Баварии». Отметим, что отец футболиста, Данни Блинд, также выступал за нидерландский гранд и посвятил ему 13 лет.