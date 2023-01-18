Бускетс отказался от перехода в «Аль-Наср». Ему предлагали 20 млн евро в год

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс получил щедрое предложение от «Аль-Насра». Об этом сообщают каталонские СМИ.

По данным источника, арабский клуб хотел заключить с испанцем трудовой контракт на 20 млн евро в год. 34-летний хавбек ответил отказом. Он заявил, что хочет обдумать все варианты и не будет спешить с выбором нового клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави Эрнандес убедил полузащитника продлить соглашение, истекающее летом 2023-го.

Напомним, испанец – воспитанник «Барсы». За первую команду каталонского гранда он играет с 2008 года. На его счету 701 матч и 33 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.