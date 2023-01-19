«Ахмат» проиграл сербскому «Партизану» в товарищеском матче

Футболисты грозненского «Ахмата» проиграли белградскому «Партизану» в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сербской команды.

В составе победителей отличились Неманья Йович (5-я минута), Ваня Влахович (76) и Квенси Мениг (81). У «Ахмата» единственный гол на счету Ивана Олейника.

«Ахмат» набрал 26 очков в 17 играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает шестое место в турнирной таблице. Игры РПЛ возобновятся в начале марта.