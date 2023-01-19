Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить клуб Сегунды «Сеуту» в матче Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» в матче 1/8 финала победили «Сеуту», клуб, занимающий последнее место в втором дивизионе испанского футбола. Встреча в Сеуте завершилась с со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль на счету Роберта Левандовского (50, 90), также отличились Рафинья (41-я минута), Фати (71), Франк Кессье (77)

«Барселона» стала предпоследним четвертьфиналистом розыгрыша. Ранее в число восьми лучших команд турнира вошли «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия», «Атлетик», «Осасуна» и «Атлетико». Последний четвертьфиналист определится в матче между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом.

Кубок Испании. 1/8 финала.

«Сеута» - «Барселона» - 0:5 (0:1)

Голы: Рафинья, 41; Левандовский, 50, 90; Фати, 71; Кессье, 77.