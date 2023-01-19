Чемпион мира 1990 года Феллер назначен директором сборной Германии

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Руди Феллер стал новым управляющим директором сборной Германии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Феллер 1 февраля сменит на этом посту Оливера Бирхоффа, который покинул должность после провала сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. На мировом первенстве бундестим не смогла выйти из группы.

Феллер был игроком сборной Германии с 1982 по 1994 год, а с 2000 по 2004 был главным тренером национальной сборной, став финалистом чемпионата мира 2002 года.