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Чемпион мира 1990 года Феллер назначен директором сборной Германии

Он сменил на этом посту Оливера Бирхоффа.
19 января 2023 23:48
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Руди Феллер стал новым управляющим директором сборной Германии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Феллер 1 февраля сменит на этом посту Оливера Бирхоффа, который покинул должность после провала сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. На мировом первенстве бундестим не смогла выйти из группы.

Феллер был игроком сборной Германии с 1982 по 1994 год, а с 2000 по 2004 был главным тренером национальной сборной, став финалистом чемпионата мира 2002 года.

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