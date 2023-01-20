Дзюба может отправиться в чемпионат Китая 

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба рассчитывает найти новую команду в чемпионате Китая. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что российский нападающий находится без клуба с ноября 2022 года.

Как утверждает источник, после проваленной сделки с «Торпедо», 34-летний игрок готов трудоустроиться в китайском чемпионате и находится в поиске подходящего варианта.

Напомним, что Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне за турецкую команду он провел пять матчей и забил один гол.