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Дзюба может отправиться в чемпионат Китая 

Россиянин находится в статусе свободного агента около трех месяцев
20 января 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба рассчитывает найти новую команду в чемпионате Китая. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что российский нападающий находится без клуба с ноября 2022 года.

Как утверждает источник, после проваленной сделки с «Торпедо», 34-летний игрок готов трудоустроиться в китайском чемпионате и находится в поиске подходящего варианта.

Напомним, что Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне за турецкую команду он провел пять матчей и забил один гол.

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