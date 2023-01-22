Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что футболистами «Зенита» интересуются европейские клубы

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, интересовались ли его клиентом европейские клубы.

«Малкома и Клаудиньо всё устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.

К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», - приводит «Метарейтинг» слова агента.

Добавим, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету Малкома 12 голов и пять голевых передач в 17 матчах. А Клаудиньо стал автором 3 мячей и пяти результативных пасов в 14 играх.