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Руководство «Эвертона» приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Лэмпарда

Команда не выигрывает с 22 октября минувшего года.
Руководство «Эвертона» приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Лэмпарда
23 января 2023 13:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост уже в понедельник, сообщают британские СМИ.

По данным источника, руководство клуба приняло решение отправить в отставку специалиста, поскольку команде так и не удается прервать неудачную серию игр. Последний раз команда побеждала 22 октября и с тех пор уже 10 матчей не может выиграть.

Отмечается, что решение об отставке может быть объявлено в понедельник вечером, после заседания совета директоров.

Лэмпард работал с «Эвертоном» с января прошлого года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. До этого, Фрэнк Лэмпард тренировал «Дерби Каунти» и «Челси». В составе «синих» Лэмпард как игрок трижды становился чемпионом Англии, четырежды обладателем Кубка страны, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах.

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Руководство «Эвертона» приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Лэмпарда
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