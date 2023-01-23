Руководство «Эвертона» приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Лэмпарда

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост уже в понедельник, сообщают британские СМИ.

По данным источника, руководство клуба приняло решение отправить в отставку специалиста, поскольку команде так и не удается прервать неудачную серию игр. Последний раз команда побеждала 22 октября и с тех пор уже 10 матчей не может выиграть.

Отмечается, что решение об отставке может быть объявлено в понедельник вечером, после заседания совета директоров.

Лэмпард работал с «Эвертоном» с января прошлого года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. До этого, Фрэнк Лэмпард тренировал «Дерби Каунти» и «Челси». В составе «синих» Лэмпард как игрок трижды становился чемпионом Англии, четырежды обладателем Кубка страны, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах.