«Эвертон» намерен пригласить Бьелсу на пост главного тренера 

Марсело Бьелса может возглавить «Эвертон» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что аргентинский специалист находится без клуба с февраля 2022 года.

Как утверждает источник, представители ливерпульской команды считают 67-летнего тренера подходящей кандидатурой на пост наставника для исправления ситуации в таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» принял решение отправить в отставку главного тренера клуба Лэмпарда.

Напомним, что последним местом работы Бьелсы оказался «Лидс». В текущем сезоне «Эвертон» располагается на 19 строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков после 20 матчей.