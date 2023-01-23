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«Шальке» рассчитывает арендовать Изидора у «Локомотива» за 200 тысяч евро

«Кобальтовые» намерены закрыть сделку по французу этой зимой.
23 января 2023 20:22
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Отмечается, что контракт французского игрока с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, в Гельзенкирхене готовы арендовать 22-летнего форварда у московского клуба за 200 тысяч евро и включить в соглашение опцию выкупа футболиста.

Напомним, что Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе 2022 года. В текущем сезоне за красно-зеленых он провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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