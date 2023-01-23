Форвард сборной Колумбии Джон Дуран стал игроком «Астон Виллы»

Нападающий «Чикаго Файр» Джон Дуран продолжит карьеру в АПЛ. Сегодня, 23 января, футболист подписал контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщает пресс-служба бирмингемского клуба.

Детали соглашения, а также сумма трансфера, не раскрываются, однако, СМИ сообщают, что переход игрока обошелся «Астон Вилле» в 16,64 млн евро.

Напомним, 19-летний Дуран выступал за «Чикаго» с января 2022 года. За это время он провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Также на его счету 3 матча за сборную Колумбии.