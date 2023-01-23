Сын Семина возглавил пензенский «Зенит»

Руководство пензенского «Зенита» назначило на пост главного тренера клуба Андрея Семина. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Отмечается, что 53-летний специалист является сыном известного тренера Юрия Семина.

«Тренировать «Зенит» будет Семин. Но не Палыч, а Юрьевич», – пишет пресс-служба пензенцев.

Добавим, что Андрей Семин работал с молодежной командой «Локомотива», а также с «Кубанью», «Торпедо» и «Мордовией».

В настоящий момент «Зенит» Пенза занимает 11-ю строчку в турнирной таблице второй группы ПФЛ, набрав 17 очков после 22 матчей.