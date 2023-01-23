«Эвертон» объявил об отставке главного тренера клуба Лэмпарда 

Руководство «Эвертона» официально объявило о прекращении сотрудничества с Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что вместе с бывшем игроком «Челси» тренерский штаб покинули Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс.

Сообщается, что представители «ирисок» приняли данное решение из-за неудовлетворительных результатов и позиции в АПЛ.

Добавим, что Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года. В текущем сезоне ливерпульская команда занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков после 20 матчей.