Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал правление «Эвертона» в лице владельца Фархада Мошири.

Отмечается, что ранее английский клуб объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.

«Болельщики «Эвертона» прекрасно все понимают, поэтому не винят тренера за неудачные результаты. Весь их негатив направлен против Мошири и правления клуба. Это команда до сих пор худшая в стране. Вся вина лежит на руководстве, Мошири не знает, что делает. Здесь тренеры терпят неудачу, только потому что система не работает», – приводит слова Каррагера британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне «Эвертон» располагается 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 20 матчей.