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Каррагер – о руководстве «Эвертона» : Тренеры терпят неудачу, потому что система не работает

44-летний англичанин считает «ирисок» худшей командой в Англии.
23 января 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал правление «Эвертона» в лице владельца Фархада Мошири.

Отмечается, что ранее английский клуб объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.

«Болельщики «Эвертона» прекрасно все понимают, поэтому не винят тренера за неудачные результаты. Весь их негатив направлен против Мошири и правления клуба. Это команда до сих пор худшая в стране. Вся вина лежит на руководстве, Мошири не знает, что делает. Здесь тренеры терпят неудачу, только потому что система не работает», – приводит слова Каррагера британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне «Эвертон» располагается 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 20 матчей.

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