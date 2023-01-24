«Брайтон» готов заплатить за защитника сборной Украины Матвиенко 11 млн евро

«Брайтон» намерен подписать защитника «Шахтера» Николя Матвиенко. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, клуб АПЛ предложил за игрока 11 млн евро. Донецкий клуб эти условия не устраивают: руководство «горняков» хочет выручить с продажи футболиста не менее 30 млн евро.

Напомним, Матвиенко 26 лет. За первую команду «Шахтера» он играет с июля 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел во всех турнирах 19 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.