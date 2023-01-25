World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лацио» крупно победил «Милан» и поднялся на третье место в таблице Серии А

«Россонери» прервали беспроигрышную серию из шести матчей кряду.
25 января 2023 00:41
автор: Артур Гичунцев

Матч 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» – «Милан» завершился в пользу римлян – 4:0.

В составе победителей по голу забили Сергей Милинкович-Савич (4-я минута), Маттиа Дзакканьи (38), Луис Альберто (65, пен.) и Фелипе Андерсон (75).

Таким образом, «орлы» набрали 37 очков и вышли на 3-е место в турнирной таблице Серии А, обойдя по дополнительным показателям «Интер».

«Милан» остался на второй позиции. У чемпиона Италии 38 очков. Уступив в сегодняшнем поединке, команда Стефано Пиоли прервала беспроигрышную серию из шести матчей кряду.

29 января «Лацио» на своем поле примет «Фиорентину», а «Милан» в тот же день дома встретится с «Сассуоло».

Чемпионат Италии

19-й тур

«Лацио» – «Милан» – 4:0 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 4. Дзакканьи, 38. Альберто, 65. Андерсон, 75.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Лацио» крупно победил «Милан» и поднялся на третье место в таблице Серии А
«Россонери» прервали беспроигрышную серию из шести матчей кряду.
25.01.2023 00:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» ушла от поражения в матче с «Кельном»
Мюнхенцы сравняли счет в концовке второго тайма.
25.01.2023 00:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Модрич отказал «Аль-Насру» ради завершения карьеры в «Реале»
Саудовский клуб предлагал хорвату более 40 миллионов евро за сезон.
24.01.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаби Алонсо может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в 2024 году
В Мадриде считают, что испанец прекрасно ознакомлен со структурой команды. 
24.01.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
«Оружейники» арендовали игрока до конца сезона.
24.01.2023 23:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
Контракт аргентинца с «орлами» истекает в конце текущего сезона. 
24.01.2023 23:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Контракт французского футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. 
24.01.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Брайтон» готов заплатить за защитника сборной Украины Матвиенко 11 млн евро
Руководство «Шахтера» эти условия не устраивают.
24.01.2023 21:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Адана Демирспор» может бесплатно подписать Бакайоко
Француз, права на которого принадлежат «Челси», в текущем сезоне выступает за «Милан». 
24.01.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, почему Роналду не стал игроком «Манчестер Сити»
Испанские СМИ раскрыли всю правду.
24.01.2023 21:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика