«Лацио» крупно победил «Милан» и поднялся на третье место в таблице Серии А

Матч 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» – «Милан» завершился в пользу римлян – 4:0.

В составе победителей по голу забили Сергей Милинкович-Савич (4-я минута), Маттиа Дзакканьи (38), Луис Альберто (65, пен.) и Фелипе Андерсон (75).

Таким образом, «орлы» набрали 37 очков и вышли на 3-е место в турнирной таблице Серии А, обойдя по дополнительным показателям «Интер».

«Милан» остался на второй позиции. У чемпиона Италии 38 очков. Уступив в сегодняшнем поединке, команда Стефано Пиоли прервала беспроигрышную серию из шести матчей кряду.

29 января «Лацио» на своем поле примет «Фиорентину», а «Милан» в тот же день дома встретится с «Сассуоло».

Чемпионат Италии

19-й тур

«Лацио» – «Милан» – 4:0 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 4. Дзакканьи, 38. Альберто, 65. Андерсон, 75.