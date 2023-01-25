Полузащитник «Ювентуса» Маккени близок к переходу в «Лидс»

Хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккени решил покинуть туринский клуб. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его данным, американский футболист дал согласие на переход в «Лидс». В эти дни клуб АПЛ пытается согласовать сумму трансфера с руководством «старой синьоры».

Маккени 24 года. Он стал полноценным игроком «Юве» летом 2021 года. За его переход итальянцы выложили 20,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник отыграл 15 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 1 голевой пас.