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Беллингем может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Боруссии»

19-летнему англичанину готовы платить 15 млн евро в год.
25 января 2023 20:14
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлек внимание топ-клубов Европы. Среди них – мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Однако, немецкий гранд не хочет расставаться с футболистом. Руководство планирует начать переговоры с игроком о продлении контракта в марте 2023 года.

По данным немецкой прессы, 19-летнему англичанину предложат соглашение с годовым окладом в размере 15 млн евро. Таких финансовых условий не было ни у одного игрока, выступавшего за «шмелей».

Напомним, Беллингем перешел в «Боруссию» летом 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник отыграл 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету 5 матчей в Лиге чемпионов и 5 (4+1) очков по системе «гол+пас».

источник: «Советский спорт»
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