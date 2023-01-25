Беллингем может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлек внимание топ-клубов Европы. Среди них – мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Однако, немецкий гранд не хочет расставаться с футболистом. Руководство планирует начать переговоры с игроком о продлении контракта в марте 2023 года.

По данным немецкой прессы, 19-летнему англичанину предложат соглашение с годовым окладом в размере 15 млн евро. Таких финансовых условий не было ни у одного игрока, выступавшего за «шмелей».

Напомним, Беллингем перешел в «Боруссию» летом 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник отыграл 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету 5 матчей в Лиге чемпионов и 5 (4+1) очков по системе «гол+пас».