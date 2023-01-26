Икарди заподозрил жену в измене с форвардом «Спартака»

Супругу аргентинского нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди заподозрили в измене с игроком московского «Спартака».
Как сообщают испанские СМИ, Ванда Нара летала в Дубай с нападающим красно-белых Кейтой Бальде. «Спартак» проводил в ОАЭ сборы. Журналист Хорди Мартин заявил, что жена Икарди останавливалась в одном отеле с сенегальским футболистом.
Отмечается, что Мауро догадался о поездке Ванды по расходам на банковской карте. Икарди отправил сообщения жене Бальде, обвинив ее супруга в неверности.
Напомним, что Кейта отбывал дисквалификацию за допинг, которая истекла в декабре.
источник: «Советский спорт»