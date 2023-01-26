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Артета и Эмери поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в январе

На приз также претендуют Стив Купер, Роберто Де Дзерби и Томас Франк.
26 января 2023 16:17
автор: Артур Гичунцев

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в январе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Так, за награду поспорят Микель Артета («Арсенал»), Стив Купер («Ноттингем Форест»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томас Франк («Брентфорд»).

Отмечается, что победителя определят в ходе голосования среди болельщиков и экспертной группы, а итоги подведут 30 января.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Англии первое место занимает лондонский «Арсенал». Команда Артеты набрала 50 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на 50 очков.

источник: АПЛ
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