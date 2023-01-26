Артета и Эмери поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в январе

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в январе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Так, за награду поспорят Микель Артета («Арсенал»), Стив Купер («Ноттингем Форест»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томас Франк («Брентфорд»).
Отмечается, что победителя определят в ходе голосования среди болельщиков и экспертной группы, а итоги подведут 30 января.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Англии первое место занимает лондонский «Арсенал». Команда Артеты набрала 50 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на 50 очков.
источник: АПЛ