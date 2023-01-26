Агуэро ответил Ибрагимовичу на критику аргентинских футболистов: Не тебе говорить о плохом поведении

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на критику Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий осудил поведение игроков «альбиселесте» после победы на ЧМ-2022.

В частности, Агуэро напомнил Златану конфликт с Хосепом Гвардиолой, произошедший в «Барселоне», из-за чего тренер решил выставить его на трансфер. Также аргентинец призвал Ибрагимовича задуматься о своем поведении.

«Я помню, как мы играли друг против друга – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». Ты постоянно спорил. Не тебе говорить о плохом поведении. На поле у тебя были случаи плохого поведения, в том числе в США, когда ты играл за «Гэлакси». По-твоему ты вел себя хорошо? Ты говоришь, что они вели себя плохо, и что ты говоришь это как профессиональный игрок высшего уровня, но, думаю, ты и сам вел себя плохо на поле. Так что не надо бросать камни», – отметил Агуэро в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, Ибрагимович сказал об аргентинских футболистах следующее: «Месси запомнят навсегда, но других аргентинских игроков, которые вели себя плохо, мы не можем уважать. Я говорю как профессиональный игрок высшего уровня, это знак того, что вы выиграете один раз, но больше не выиграете».