Клопп обвинил «Челси» в излишних тратах на трансферы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике лондонского «Челси».

«Челси» со своим новым владельцем, никто точно не знает, как они могут тратить столько денег… Никому не нравится, когда я говорю об этом».

Если у вас нет бесконечных денег, нельзя измениться за одну ночь и подписать десять игроков», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что лондонцы развили небывалую активность на трансферном рынке текущей зимой. Ранее состав «аристократов» пополнили Давид Датро Фофана, защитник Бенуа Бадьяшиль, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Жоау Феликс на правах аренды.