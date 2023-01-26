Агент Малкома отреагировал на слухи о контактах с «ПСЖ»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о контактах с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что представители бразильца предложили его услуги французскому гранду.

«Информация, что Малком был предложен ПСЖ – ложь. Футболист полгода назад подписал новый контракт с Зенитом и не собирается покидать клуб», – заявил агент, чьи слова приводит инсайдер Иван Карпов.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ вингер провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что иностранные футболисты, выступающие в России, задумались об уходе из-за отсутствия еврокубков.