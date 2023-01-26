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«Вест Хэм» решил досрочно вернуть Влашича

Сам футболист не хочет ехать в Лондон.
26 января 2023 23:59
автор: Артур Гичунцев

«Вест Хэм» намерен досрочно вернуть полузащитника Николу Влашича, выступающего на правах аренды за «Торино». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, футболист уже дал понять, что не хочет менять команду. «Торино», в свою очередь, отказывается выкупать игрока, поскольку не имеет лишних 15 млн евро.

25-летний Влашич, известный в России по игре за ЦСКА, не смог закрепиться в составе лондонцев и был отдан в аренду «Торино». За итальянцев хавбек провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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