«Вест Хэм» решил досрочно вернуть Влашича

«Вест Хэм» намерен досрочно вернуть полузащитника Николу Влашича, выступающего на правах аренды за «Торино». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, футболист уже дал понять, что не хочет менять команду. «Торино», в свою очередь, отказывается выкупать игрока, поскольку не имеет лишних 15 млн евро.

25-летний Влашич, известный в России по игре за ЦСКА, не смог закрепиться в составе лондонцев и был отдан в аренду «Торино». За итальянцев хавбек провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.