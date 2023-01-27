«Посмотрим»: тен Хаг допустил участие Санчо в матче с «Редингом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может сыграть с «Редингом» в 1/16 финала Кубка Англии. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Посмотрим. Он тренируется с командой. Санчо совершенствуется, он делает шаги. Мы примем решение после тренировки», – заявил тренер.

Напомним, 22-летний Санчо, купленный у «Боруссии» за 85 млн евро, не играл с октября 2022 года. У него диагностировали болезнь, которая не позволила футболисту выступить на ЧМ-2022.

Что касается матча с «Редингом», то он состоится 29 января и начнется в 23.00 по Москве.