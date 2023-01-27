Ловчев объяснил, почему Малком не покинул «Зенит» после отстранения от еврокубков

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слухи о скором уходе Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «ПСЖ» на правах аренды.

По словам Ловчева, нападающий не горит желанием уезжать из Санкт-Петербурга, поскольку зарабатывает большие деньги.

«То, что Малком остается в России в нынешних обстоятельствах, когда нет еврокубков и не будет еще долго – это просто зарабатывание денег себе на пенсию. Не исключаю, что вот такими вбросами по предложениям по Малкому «Зенит» просто доят», – написал Ловчев в соцсетях.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.