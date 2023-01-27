Лэмпард прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Эвертона»

Фрэнк Лэмпард поделился мнением о своей отставке с поста главного тренера «Эвертона».

Отмечается, что 23 января ливерпульская команда объявила о прекращении сотрудничества с 44-летним специалистом.

«Заранее понимал, что мне предстоит сложная работа в «Эвертоне». Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и помогал, отдельное спасибо болельщикам за теплый прием. «Эвертон» – это великая команда с большой историей. Жаль, что не получилось исправить ситуацию. Пожелаю им успехов в будущем», – пишет Лэмпард в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящий момент «Эвертон» занимает 19 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков, после 20 матчей.