«Бавария» хочет пригласить Зидана

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попал в сферу интересов «Баварии». Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, 50-летний специалист может возглавил команду летом 2023 года. Отмечается, что Зидан не против поработать в Мюнхене.

Напомним, в данный момент команду тренирует немец Юлиан Нагельсманн. Под его руководством мюнхенский гранд занимает 1-е место в Бундеслиге, опережая ближайшеего преследователя в лице «РБ Лейпциг» на одно очко. Также «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».