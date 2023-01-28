Агент новичка «Крыльев Советов» Гарре прокомментировал переход своего клиента в российский клуб

Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы флангового нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, высказался о переходе футболиста в самарскую команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний аргентинец стал игроком волжан. При этом отмечалось, что самарцы заплатили 1,5 млн евро за 50 процентов прав на вингера, а также заключим с ним контракт до 2026 года.

– Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские – прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Гарре находился в клубной системе «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 годы. В данный момент права на форварда принадлежат «Расингу». При этом сам игрок выступал за «Хуракан» на правах арендного соглашения.