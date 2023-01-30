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«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе Гарри Магуайра

Итальянцы рассматривают англичанина на замену Милану Шкриньяру.
«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе Гарри Магуайра
30 января 2023 17:08
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры о трансфере футболиста. «Нерадзурри» хотят арендовать его, так как летом команду покинет словацкий защитник Милан Шкриньяр. Он решил уйти в «ПСЖ».

Что касается Магуайра, то англичанин готов рассмотреть вариант с переездом за границу, однако, этот сезон игрок намерен провести на «Олд Траффорд». «МЮ» также не спешит с ним расставаться, поскольку не имеет замены.

Магуайру 29 лет. Он выступает за «красных дьяволов» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 8 матчей.

источник: «Советский спорт»
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