«Челси» готов приобрести Энцо Фернандеса за 130 миллионов евро 

Руководство «Челси» рассчитывает купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса за 130 миллионов евро. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что ранее португальский клуб отклонял предложения синих по 22-летнему игроку.

По информации источника, «пенсионеры» могут предложить «орлам» сумму, превышающую отступные аргентинского футболиста. Это позволит английскому клубу выплачивать деньги за трансфер частично. Сообщается, что хавбек желает присоединиться к команде Грэма Поттера и отказывается тренироваться за лиссабонский клуб.

Добавим, что Фернандес выступает за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Роджера Шмидта он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.