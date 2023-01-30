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Месси объяснил свой жест в адрес ван Гала на чемпионате мира-2022

Форвард отпраздновал гол в стиле Хуана Рикельме, который конфликтовал с тренером в «Барселоне».
Месси объяснил свой жест в адрес ван Гала на чемпионате мира-2022
30 января 2023 21:44
автор: Артур Гичунцев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое поведение в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Нидерландов.

Напомним, звездный форвард забил гол с пенальти и отпраздновал его в стиле Хуана Рикельме. Таким образом, он отреагировал на заявление главного тренера «оранжевых» Луи ван Гала, выразившего уверенность, что его команда победит.

«Правда в том, что я не готовил это заранее. Мне не понравилось. Это получилось в момент, и да – я знал, что было сказано перед игрой, что он сказал. Некоторые из моих партнеров по команде спросили: «Ты видел, что он сказал?» – заявил Месси каталонским СМИ.

Ранее футболист объяснил, почему дважды назвал придурком нидерландского форварда Ваута Вегхорста.

источник: «Советский спорт»
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