Уткин – о возможном уходе Малкома в «ПСЖ»: Мотивация легионеров играть в РПЛ все более туманна

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ». В частности, он заявил, что не понимает, зачем французскому гранду понадобился бразилец, когда у них итак достаточно качественных игроков.

«Сам футболист ничего не отрицает, Клаудиньо вот тоже хотел уйти. Меня даже не столько интересует, потеряет ли «Зенит» деньги на этой истории. Если два ведущих игрока хотят покинуть клуб, стоит подумать, какова мотивация качественных легионеров играть за российские клубы. А она всё более туманна», – заявил Уткин в соцсети.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «ПСЖ» не смогли договориться о переходе игрока, так как питерцы требовали включить в аренду опцию выкупа, либо оформить полноценный трансфер.